Liga MX Monterrey vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Este sábado 21 de marzo Monterrey recibirá a Chivas en el Estadio BBVA, encuentro correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX del Clausura 2026.

Monterrey ocupa la parte media de la tabla con 14 puntos con cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas en el torneo. En su último partido, Rayados empató, lo que genera cierta presión para mejorar su rendimiento en la Liga MX.

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Por otro lado, Chivas de Guadalajara se encuentra en una posición más favorable, tras el juego pendiente ante León se colocó como líder con 27 puntos y registro de nueve victorias y sin empates de por medio, pero sí con un par de derrotas. En su más reciente encuentro, el Rebaño salió victorioso, lo que refuerza su buena racha en el torneo.

Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en la acumulación de puntos entre ambos equipos, lo que podría influir en el desarrollo del partido.

Los aficionados están atentos a cómo se desarrollará este duelo, que promete ser clave para las aspiraciones de Monterrey de escalar posiciones en la tabla. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. CHIVAS DE LA JORNADA 12

Monterrey llega al partido con la necesidad de redimirse tras un punto frente a FC Juárez, lo que ha generado algunas dudas en su rendimiento reciente. Por otro lado, Chivas se presenta en alza, tras haberse impuesto al Club León, lo que les brinda confianza y motivación para enfrentar este desafío.

Cuándo es el Monterrey vs. Chivas : el juego es este sábado 21 de marzo en el Estadio BBVA.

: el juego es este sábado 21 de marzo en el Estadio BBVA. A qué hora es el Monterrey vs. Chivas : el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 9:05PM tiempo del Este, 8:05PM tiempo del Centro y 6:05PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 9:05PM tiempo del Este, 8:05PM tiempo del Centro y 6:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Monterrey vs. Chivas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.