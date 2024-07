“Sabíamos las condiciones que tenía Johan, que hacía diferencia en una Liga Colombiana a su corta edad y quizás nosotros como institución nos faltaba esa clase de jugador, ese desequilibrio por ambas bandas y otra posición no la teníamos hoy.

“Si bien hay jugadores similares, no tienen la edad de Johan y eso es un poco lo que proyectamos hacia el futuro, además era un jugador requerido por muchísimos clubes y nosotros aceptamos la incorporación, la compra de ese jugador para un proyecto”, recalcó Fernando Ortiz .

Otro refuerzo esperado fue Óliver Torres, futbolista español que debido a que aún cuenta con contrato con el Sevilla de LaLiga, aún no reporta con Rayados de Monterrey; sin embargo, ya estudia y trabaja bajo el proyecto del ‘Tano’ Ortiz .

“Mira, desde el momento que surgió la posibilidad de Oliver, obviamente estábamos en contacto tanto yo como la directiva de la posibilidad que él se pudiera incorporar y ya desde el primer día ya me estaba pidiendo videos sobre cómo jugábamos y qué idea de juego teníamos, en qué posición él podía rendir más.

“Él sigue trabajando toda parte inferior hacia abajo porque su clavícula no lo permite, pero ya está al tanto de nosotros en lo deportivo, en lo físico también está hablando con Paolo, pero no me preocupa tenerlo antes porque es un jugador sumamente profesional”, reató el estratega argentino en charla con TUDN.