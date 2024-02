“Monterrey no la aceptó, obviamente, y esto demuestra lo que muchas veces el discurso ha dado Rayados; no es un equipo vendedor, no le interesa vender, lo que busca es ganar y creo que esto le cae muy bien a ala afición saber que su directiva e institución aguantó un bombazo de 10 millones de dólares por Germán Bertareme y la directiva dijo, ‘no lo suelto’”, informó Diego Medina.