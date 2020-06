MLS, oportunidad para Jürgen Damm de ir al Mundial

Jürgen Damm tiene claros sus objetivos a mediano y largo plazo en su carrera dentro del futbol y por ende, el motivo de irse a la MLS y dejar Tigres no es solamente por capricho, sino por sus aspiraciones.

El mexicano no continuará más en el cuadro regio y salió libre al no renovar su contrato, tema que causo alejamiento y hasta que no jugará en los últimos partidos previo a la suspensión por el coronavirus.