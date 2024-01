Miguel Herrera sobre el VAR: "Una herramienta muy buena que no se usa"

Si bien el Piojo aclaró que la decisión arbitral no condicionó el partido, sí dejó en claro que el VAR no se aplica correctamente.

"No condiciona el partido, pero está muy clara la jugada, es una jugada muy clara, hay una herramienta muy buena, luego dicen que el VAR no sirve, claro que el VAR sirve, nada más hay que usarla, si no la usas no sirve, pero es una herramienta muy buena", sentenció Herrera en rueda de prensa pospartido.