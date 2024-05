Layún defiende la Triiisecta: "Es absurdo que se cuestione"

Miguel Layún, presidente de la Kings League Américas y comentarista y analista de TUDN, hizo intercambio de ideas y críticas en Faitelson sin censura, donde reprochó que se critique demasiado y para mal el proyecto que tiene en los medios digitales con Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez, la Triiisecta.

La Triiisecta es un canal de YouTube donde entre Miguel Layún, Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, estos dos jugadores en activo con las Águilas del América, comentan la actualidad del futbol mexicano prácticamente como ‘insiders’ y de otros temas de interés público pero con un formato informal.

Miguel Layún, quien fuera jugador del América, lamentó que la prensa y medios de comunicación critiquen demasiado el proyecto de la Triiisecta, pues aseguró que con ello solo demuestran cierto “recelo” de la exclusiva o información que no logran obtener por sus medios.

“Nunca me imaginé que fuera a hacer tanto revuelo, entiendo que al final genera un impacto, ves algo que no estás acostumbrado, esa es mi teoría, la gente mientras no lo ve, no puedo enjuiciar, mientras se hace pública ya tiene derecho de emitir un juicio.

“Creo que algunos de los colegas de medios de comunicación tienen tanto impacto negativo hacia el producto, cuando realmente hay cosas que se pueden debatir o no, si los chicos tienen que opinar acerca del equipo o no, si lo hacen a cierto horario, pero decir que está distrayéndolos porque un domingo a las 8 de la noche nos juntamos, me parece absurdo que se cuestione.

“Hay gente en los medios que este tipo de cosas les prende focos rojos porque qué pasa si el jugador tiene su propio medio para comunicarse con la gente, deja de tener valor el tener una entrevista con ese jugador y capaz genera un recelo o miedo a algunos medios, porque a lo mejor se sienten amenazados”, indicó Miguel Layún a David Faitelson para su programa en TUDN.

También lamentó la forma en la que el propio David Faitelson manejó la lesión de Kevin Álvarez, quien este miércoles se anunció deberá ser operado debido a una lesión de pubalgia, además lamentó la forma en la que se aísla a los jugadores tanto de la prensa como de la afición.

“Se les está aislando demasiado a los jugadores, no solo con prensa sino también con la afición, la comunión es más compleja, por eso el tema de la Triiisecta tuvo un impacto tan grande, somos una comunidad enorme, tenemos más de 250 mil seguidores en cuatro meses.

“Es un foco rojo de decir 'la gente también lo está queriendo tener', antes había una cercanía porque no había tanta seguridad y convivía la gente con el jugador; hoy hay unas vallas, que no se distraiga, que no dé entrevistas porque se puede distraer. Se tiene que acercar más al jugador, a través de la prensa, plataformas digitales”, indicó Miguel Layún a Faitelson sin censura.

