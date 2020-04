Miguel Layún confesó que solo dejaría a Rayados para fichar con el Inter Miami por la admiración que le tiene a la leyenda inglesa, David Beckham, quien es propietario y presidente de operaciones de futbol del club de la MLS.

“Me gustaría jugar en el Inter Miami por el hecho de que está David Beckham y para mí que soy su fan, pues me encantaría poder conocerlo y compartir con él”, externó en un live de Instagram con su entrenador personal, Jo Canales.

El lateral mexicano reveló que su sueño es retirarse en Monterrey o en América, aunque está consciente de que el futbol es una rueda de la fortuna y el futuro, en ocasiones, está lleno de incertidumbre.

“Me gustaría retirarme en uno de estos dos lugares y no es broma, no sé si lo voy a poder hacer porque el futbol es tan inesperado, pero me gustaría retirarme en América o Rayados, los únicos dos lugares que me encantaría soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual y la vida me lleva a otro lugar y me toca retirarme en otro sitio”, expresó.

Además, dijo que en algún momento le causó miedo pensar en el retiro, pues no sabe a lo que se dedicará cuando decida colgar los botines.

“Sí y tengo que confesar que me entró pavor pensar en el retiro y no por otra cosa, al final de cuentas entiendo que todos son ciclos y yo ya tengo 31, voy para 32 años, estoy en la recta final de mi carrera, he disfrutado muchísimo al futbol, pero no tengo claro qué quiero hacer (después del retiro).

“Siempre he sido una persona super cuadrada con eso, siempre tengo en mente qué quiero hacer y a donde quiero ir y eso me generó un estrés que no les quiero ni contar, cuando me llegó a la cabeza el pensamiento y la sensación que el retiro estaba cerca, me generó un conflicto interno que me movió muchas cosas”, agregó.