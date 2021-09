Miguel Herrera: "Gignac sí viaja", pero sigue en duda ante San Luis

"Lo único que estoy esperando es ver cómo está Gignac, si puede estar, faltan más 36 horas para el partido, es mi única duda, hoy sigue un poco con la molestia, se le hizo otro examen para descartar cualquier circunstancia, si solo es la molestia por el cansancio, entonces yo me pasé con él porque le exigí en los juegos donde no tenía a Carlos (González), a lo mejor me pasé en los tiempos y por eso se cansó de más.