"Si te acuerdas, en ese partido hubo dos momento de tiempo de refresco, decían vamos a parar en el minuto 25 de cada tiempo porque la temperatura estaba por 40 grados. Entonces cuando nosotros paramos llegan dos o tres y se empiezan a echar agua en los zapatos, en lugar de tomarse el agua se la echaron en los zapatos, entonces yo veo a Giovani y le digo qué tienes 'se me están quemando los pies', pues échate agua, síguete echando agua, te ponemos una manguera, me dice 'traigo unas ampollas y no las aguanto”, y le digo cuánto tiempo me vas a dar más, me dice 'ahorita te aviso, porque ya no aguanto'. Giovani es Giovani, a los cinco minutos me pidió su cambio".