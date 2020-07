"No somos moneditas de oro para caerles bien a todos, yo no nací en el América, pero me siento tan americanista como la gente que ha pasado por el club. Los que pasaron por este equipo ya tuvieron sus glorias, los aplaudo, pero si quieren estar porque van a hablar, pues no van a llegar".

"Tu viviste en Tecos lo que pasó con uno de los que están hablando. Un buen plantel y no pasó nada, no calificó, lo echaron, terminó peleándose con todos. Si va a llegar, qué bueno por su capacidad, por el club, qué bueno que se le dé la oportunidad, pero hablando así menos se le dará, para llegar debes tener logros".

"A mi me dijeron si juega bonito o no, yo quiero que gané títulos y eso tratamos de hacer y los objetivos que nos pidieron. También es objetivo el divertir a la gente, tenemos un compromiso mayor porque la gente en el estadio puede estar distraída, pero hoy van a estar en sus casas y tenemos que hacer mucho para que nos apaguen la tele".

"No me ocupa, me ocupa que el equipo jugué bien, que gané, el único que me puede echar es solo una persona, el dueño del equipo. Tampoco es que me voy a morir si me corren del América, llevo cinco años con resultados, siempre llegando a Semifinales. Si ven los números y estadísticas, es lo que se debe hablar".