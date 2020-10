Miguel Herrera: "Las lesiones se magnifican en América"

Miguel Herrera es consciente de las lesiones que ha presentado su equipo; sin embargo, consideró que esto es algo que todos los equipos viven, pero en América se "magnifican". Para evitar una mayor cantidad en en el cuadro azulcrema, el técnico pidió a los jugadores que no tomaran entrenamientos externos a los que llevan a cabo dentro de la institución para afrontar Guard1anes 2020 .

"Sí ha habido lesiones que me parecen normales como en todos lados. Nosotros nos ponemos a investigar no solo en México, sino en otros lados y en otros deportes. Hemos sufrido con esta circunstancia. Con 2 jornadas seguidas, seguir molestias, sentirse cansados, cuando normalmente eran jugadores que iban y venían. Su recuperación tarda más porque la base física no está como cuando hacemos una buena pretemporada. Las lesiones se magnifican en América".