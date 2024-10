América logró tres puntos valiosos frente a Santos Laguna que los mantiene en zona de Play In , sin embargo, Israel Reye s considera que las Águilas aun pueden meterse a la liguilla de manera directa.

En entrevista con TUDN , el defensor azulcrema aseguró que pese al torneo irregular no pueden dar por muerto al equipo y le mandó un mensaje a Cruz Azul , líder del torneo.

“Para mí no es nada surrealista (entrar a liguilla directa), es algo muy probable, todavía depende de nosotros, para eso tiramos, nos lo debemos a nosotros mismos, a la afición que tiene mucha expectativa por haber quedado bicampeón hasta ahora. Confiamos en que así se pueda hacer, en que los jugadores se recuperen y logremos enderezar este barco"

“ No pueden darnos por muertos, el grupo cuando está conectado es un equipo muy difícil de vencer. Ahora estamos enderezando el camino, las cosas se están volviendo a dar, obvio en Liguilla es donde se ve a los equipos que están hechos, quién puede ser campeón y quién no. Por más que en el torneo estés en primer lugar, no te garantiza que puedas ser campeón, puedes quedar en octavo y pasan cosas increíbles. Tenemos la experiencia, hemos sido campeones en momentos muy difíciles”, afirmó Israel Reyes.