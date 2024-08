Maximiliano Meza se despide de Monterrey: “Es una decisión difícil”

Maximiliano Meza se despidió a través de un comunicado en Instagram luego de que se conociera su salida de Rayados de Monterrey y señaló que no es sencillo.

“No me quiero ir sin despedirme de la afición y sobre todo de esos niños y personas que siempre me brindaron su cariño, no solo a mí mismo sino a toda mi familia, solo tengo palabras de agradecimiento”, aseguró el futbolista argentino.