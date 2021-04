Mauro Lainez: Solari hace que estés con él a muerte

El exjugador de Xolos de Tijuana explicó que no fue sencillo ganarse un lugar en el equipo titular de las Águilas , pero destacó que ha podido crecer en lo futbolístico gracias a la guía de Solari a quien le agradeció por la confianza que ha depositado en él.

"Estoy muy tranquilo, desde Tijuana vengo siendo titular en la Liga MX. Estoy contento de que el profe Santiago se haya fijado en mí, de darme esa posición, más que una persona como él, que jugó en el Real Madrid, que marcó la diferencia. Como entrenador saca lo mejor de ti, nos ha hecho crecer y estoy muy agradecido que me haya tomado en cuenta y por haberme ayudado a ser un jugador más completo".

En cuanto a las posibilidades del América de levantar el campeonato en el Guardianes 2021, Lainez no quiso decir que son favoritos sobre Cruz Azul pues no se adelantará a los hechos, no obstante, dejó claro que los azulcremas son el mejor equipo del futbol mexicano.