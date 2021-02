Félix Torres acusó ataque racista: "Me siento golpeado, triste"

"Félix está llorando en el vestidor, es mi hermano, no puede haber racismo en México, Brasil o donde sea, pido disculpas a ustedes por decir esto, van a decir que está llorando porque perdió, sí, perdimos, no pasa nada, pero el racismo no se puede.

"Me siento golpeado y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Una persona como yo que no tiene problemas con nadie, trato de llevarme con todos, sea del color que sea, y lo que pasó hoy no puede seguir pasando, me siento muy triste, afectado. No saben el dolor que tengo, me siento orgulloso de mi color, y quiero a mis compañeros por apoyarme. Quiero dar un mensaje para que no siga pasando esto en el futbol".