"No me gusta hablar de hipótesis, si me refiero al nombre, me encantaría, sería un honor que se pueda sumar alguien con la trayectoria, historia, personalidad y jerarquía de Sergio, está trabajando la institución fuerte para incorporar un jugador más, ya saben la desgracia que tuvimos con Carlos Salcedo, tenemmos que reforzarnos atrás con un gran jugador que nos ayude, ojalá así sea, ¿se imaginan a Sergio Ramos en la Liga MX? Sería un honor para todos, para la Liga MX, para Monterrey, ojalá se pueda concretar".