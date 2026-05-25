Pumas UNAM Mariazel vive tenso momento en la Final Pumas vs. Cruz Azul en Ciudad Universitaria La conductora de TUDN no tuvo una noche agradable tras el título de Cruz Azul.

Video El tenso momento que vivió Mariazel en plena final en Ciudad Universitaria

La Final entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario dejó un tenso momento para la conductara de TUDN, Mariazel antes del gol de Rotondi que le dio el décimo título a La Máquina.

Todo era color de rosa en las gradas del inmueble de Ciudad Universitaria tras el gol de Robert Morales que ponía a Pumas adelante en el marcador.

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Sin embargo, la tensión escaló con el autogol de Pumas que le dio vida a Cruz Azul. Un solitario fanático de La Máquina fue literalmente bañado con cerveza por parte de un grupo de seguidores del Club Universidad cuando este apoyaba a su equipo.

El penoso momento fue captado por las cámaras de TUDN y ante el intercambio de palabras por lo sucedido, Mariazel intentó calmar al aficionado cruzazulino para que no pasara a mayores. "Tranquilos todos, tranquilos".