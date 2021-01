Marco Fabián recuerda gratamente a su ex equipo que lo vio nacer futbolísticamente y no negó que le gustaría regresar para terminar su carrera con el equipo de Chivas , expresó en el que será su regreso a ‘casa’ pero como rival con el equipo de Bravos de Juárez.

“Con mi carrera siempre trabajo para durar unos años más, estoy en edad muy madura y muy feliz. De lo de chivas, si pudiera escribir el guión y final de mi carrera, me encantaría. Una institución que quiero mucho. Sería un gran privilegio, pero no me quiero adelantar ni pensar en el futuro, hoy estoy en Juárez al 100% y quiero hacer historia en este equipo y como profesional voy este sábado con todo para poder ganar a Chivas”, explicó en conferencia de prensa.

También fue circunstancial, no les reprocho nada y trato de entenderlos. En este gol, la visibilidad del portero, yo estaba demasiado lejos. No sé qué tanto pudiera haber causado que no pudiera ver el balón. Ya no quiero decir si salió o no, la jugada fue así, ya pasó y nos quedamos con eso y a lo que sigue”, puntualizó.