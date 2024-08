En el programa Linea de 4 de TUDN, el analista indicó que el futbol ruso ya no es el mismo de antes ya que ahora no están compitiendo en Champions League ni en Europa League.

“ Es otra Rusia porque no compites en Champions League ni Europa League… no comparto esa ida, es como lo de Luis Chávez, pero son decisiones muy personales, creo que son futbolistas para dar el salto a otros tipos de futbol en cuanto a la calidad, pero de él no lo entiendo porque pocos trasnmiten el americanismo a pesar de no haber nacido en la cuna de Coapa, es mi opinión personal, pero está a un paso de ser histórico de América”, indicó Crosas.