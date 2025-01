Luka Romero reveló porqué le dijo sí a Cruz Azul y no a Chivas tras tener el interés del Rebaño Sagrado, de su comparación con Messi y el elegir o no a la Selección Mexicana .

"Mi papá me dijo que donde mejor la pasó fue acá en México, porque bueno la gente y todo eso son buena gente. Cuando salió, surgió la idea esta de venir para acá, yo la verdad que estaba muy contento. A Cruz Azul lo conocen a todo el mundo en Europa porque es un equipo muy importante y cuando se contactaron conmigo me puse muy contento, llegar hasta acá y tratara de darle lo máximo".

LUKA ROMERO SOBRE EL SER 'NUEVO MESSI'

"A ver, que me comparen siempre con el nuevo Messi es algo que, bueno, me pone contento, pero bueno, yo la verdad que trato de ser Luka Romero, a dar mi mejor versión de mí y entonces, bueno, nunca, la verdad que nunca escucho las rueda de prensa, lo que dicen los demás y lo que me enfoco en mí y en darle lo mejor de mí".