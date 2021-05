Luis Olivas, el joven sensación de las Chivas en estos momentos, recordó que en algún momento no se pudo quedar a jugar en el Liverpool de la Premier League de Inglaterra por un tema de la edad que no le permitía quedarse más tiempo.

"Me invita en Liverpool en el año 2014 si no mal recuerdo, por un torneo que tuve en selección fue el primero en Suecia ahí me vieron y tuve la posibilidad de ir hacer las pruebas pero por temas de menores no se pudo no me pude quedar.