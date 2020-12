Luis Montes, Fernando Navarro y Rodolfo Cota coinciden: León es una familia

Los jugadores de León no dejaron pasar la oportunidad de destacar el trabajo colectivo hasta conseguir el campeonato . Pese a que el mensaje es similar, la coincidencia en que el grupo formado fue vital resalta por encima de todo.

"Fueron años que batallamos mucho, no se daba la estrella (...) Ha cambiado mucho la mentalidad; la llegada de Nacho ha cambiado todo, ahora nos divertimos con la pelota", señaló Luis Montes, jugador que ha sido puesto bajo la lupa como el mejor elemento de la Liga MX .

"No puedo estar más agradecido por como me han tratado. El día que me retire espero ser tan grande como Nacho o como este cabron (Luis Montes). A partir de hoy lo disfrutamos, iremos a descansar, pero volveremos para pensar en quedar campeones".