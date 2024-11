Luis Ángel Malagón , portero de las Águilas , tiene las cosas claras y de no ser en el Estadio Ciudad de los Deportes, su actual casa, o en el Azteca a él le gustaría que América jugara de local en Morelia .

"Si pudiera pues el Azteca (que está en remodelación para el Mundial 2026), nuestra casa, pero sinceramente no quiero entrar en polémicas. Hay que respetar donde estamos , no sé si haya un contrato de por medio", dijo en un principio.

"Ahí están los presis, los jefes. A ver que sigue, pero si no fuera jugador y fuera directivo, yo te diría que jugáramos en Morelia, pero bueno no lo soy y hoy hay que defender donde estamos que es Ciudad de los Deportes o donde nos toque estar y tratar de dar la cara, y cuidar el escudo. No hay más", expresó en rueda de prensa previa al duelo ante Toluca de la Jornada 17 del Apertura 2024.