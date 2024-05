“Hay que ir paso a paso, partido a partido, yo siempre lo he dicho, hay un dicho ahí muy trillado que dice, no uno pone, Dios dispone, llega el diablo lo descompone, entonces calma paso a paso, hay que ir día con día y créanme que la ilusión de todos y de este equipo es así, han dicho ahí muchas cosas, que el vestidor roto, que la madre, que este que el otro, está bien pues ustedes que digan y que traten de, pero no, uno está conectado, a lo mejor no todos, no somos así muy de abrazarnos, besarnos o la madre, pero todos jalamos parejo, todos jalamos parejo para este escudo y créanme que lo único que queremos es hacer historia, pero paso a paso y que Dios nos acompañe el domingo”, mencionó Malagón.