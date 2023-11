Lucas Romero sale conmocionado tras recibir patada en la cara

Momentos de angustia se vivieron el domingo en los minutos finales del duelo del Play In entre León y Santos, que ganaron los Panzas Verdes por 3-2 , debido a un fuerte golpe que recibió el jugador Lucas Romero .

En el tiempo añadido y en pleno ‘bombardeo’ al área de La Fiera, Harold Preciado recibió dentro del área un centro que Lucas Romero no logró rechazar, el colombiano bajó el balón de pecho y en su intento de rematar a portería conectó a la cara de Romero mientras el defensor caía al césped de inmediato.

"Perdí el conocimiento, acabo de salir de revisión y estoy bien. Desperté cuando estaba con el doctor, no me acuerdo de nada", afirmó el jugador según reporta el comunicador Ezequiel Gasca en su cuenta de X, antes Twitter, y aclaró que el futbolista no tuvo que ser trasladado a una clínica luego de su valoración.