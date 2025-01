"Estuvimos charlando, justamente porque yo estuve una temporada en el Anderlecht. Muy lindo club. Me tocó como entrenador Vincent Kompany , que hoy es el entrenador del Bayern Munich. Exjugador de mi puesto. Yo aprendí muchísimo. El club, la ciudad, la liga me gustó mucho ", explicó el defensor.

"Y cuando hablé con el 'Chino' me dijo 'mira ahí está el Anderlecht dando vueltas'. Le conté mi experiencia . No es que le dije tenés que hacerlo o no porque después cada uno puede tomar la decisión que considere mejor para su proyecto de vida, porque al final cada vida es un mundo.

"A mí me pasó en un partido de Champions en el Ajax, que estaba en la época del Ramadán. No quiero equivocarme, pero tengo entendido que durante el sol no pueden ingerir alimentos ni agua. Y nosotros teníamos partido a las nueve de la noche y era partido de Champions y no va a salir y se respetaba. Y después jugaban bien, terminaba el partido y se alimentaban", finalizó.