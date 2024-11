Video "No creo que sea una tragedia": Faravelli si Cruz Azul no es campeón

Lorenzo Faravelli señaló que en caso que Cruz Azul no logre el título del Apertura 2024 después de un torneo de récords, no lo ve como una tragedia.

"Te voy a repetir nosotros, eso es lo que se habla de lo externo. Y entiendo que los medios tienen que hablar de cuestiones que la gente vea. Yo no creo que es una tragedia, me parece, que vuelvo a repetir, si no se da, nos volveremos a levantar, lo volveremos a intentar, lo volveremos a hacer".

En palabras con David Faitelson en el programa de TUDN, Faitelson sin Censura, el mediocampista de La Máquina, sabe que será triste el fracaso para el aficionado, pero que visualiza más orgullo por lo realizado.

"El aficionado yo entiendo... la parte del estudio del juego, de las formas y lo podemos correr y sé es más pasional. Entonces, seguramente van a estar triste si no se da, pero creo que en el fondo van a también se van a sentir orgulloso del del camino que recorrimos".

EL SECRETO DE ESTE GRAN CRUZ AZUL PARA 'LOLO' FARAVELLI

'Lolo' Faravelli fue cuestionado de lo que tiene este Cruz Azul, sin muchas estrellas, a comparación de otros equipos como América, Monterrey o Tigres. El argentino reveló el secreto del porqué juega muy bien este club sin tantos nombres.

"Para mí el futbol muto hace unos años y ya no se necesita esa estrella que defina el partido, me parece que el futbol hoy o los grandes equipos, necesitan 11 jugadores que estén comprometidos con una forma de jugar y que si me tengo que mover y correr 10 metros para que la reciba a mi compañero y haga el gol mi compañero y el técnico me valora ese movimiento, porque al final estoy jugando un equipo, me parece que eso es más valorable que tener una figura.

"Nosotros tenemos no 11, sino 23, 24 jugadores, que entendemos eso a la perfección, que si tenemos que hacer 10 movimientos para que la reciba mi compañero y en la tapa del diario sale mi compañero y yo no, lo hacemos. Nosotros defendemos un escudo y lo que buscamos que gane Cruz Azul, no que sea la figura Faitelson, Faravelli o el que sea".

Sobre la presión que pueda existir de cara a la Liguilla del Apertura 2024 donde Cruz Azul empezará en los Cuartos de Final ante Tijuana, Faravelli dijo lo siguiente.

"Sentimos la presión normal… la tenemos, nos debemos a nuestros hinchas, nos debemos a la ilusión que generamos en ellos, que están ilusionados y si están ilusionados es porque nos quieren ver campeones y nosotros lo asumimos, asumimos esa responsabilidad y de nuestro lado decir que vamos a dar todo y vamos a intentar que nuestra esencia, que es lo más importante, se sostenga durante los partidos de Liguilla y podamos ser campeones".

Video Faravelli revela el secreto de Cruz Azul para brillar en la Liga MX El sudamericano aseguró que han demostrado que tiene mentalidad para lograr los resultados. 1:46 mins