“Siempre va a ser un tema de debate, no te digo que ya es un hecho (que se quede para el Clausura 2024) ni mucho menos. Me encantaría que pudiera quedarse, ojalá, pero entiendo las necesidades de este club de vender, pero al momento nada, ninguna situación especial con Memo y enfocados en lo que va a ser la Liguilla”, contó Ricardo Carbajal a Línea de 4 de TUDN .

Asimismo, el estratega de La Franja admitió que su llegada al equipo se debió sobre todo por el error del equipo de intentar fichar a Gerardo Espinoza , quien no podía por reglamento de la Liga MX , una oportunidad que se le abrió y no desaprovechó.

“Hay una frase que me gusta mucho me costó 20 años hacerme famoso de la noche a la mañana. Es trabajo, constancia, es aferrarse a lo que uno pretendía hace tiempo, pero creo que los tiempos son perfectos, me parece que la oportunidad me llega con mayor madurez, cuando tenía que llegar.