Rubén Omar Romano aceptó a Mazatlán tras negársele otras oportunidades

“No me retiré nunca, yo de hecho si paré de dirigir es porque, voy a ser sincero, estaba esperando otras opciones dentro y fuera de México, porque mi cabeza está en ir en busca de un título, se me ha negado. He tenido seis finales, cuatro de Liga, dos de Concacaf, mi idea era esperar el momento para aparecer nuevamente e ir en busca de esa oportunidad, no ha salido esa oportunidad, se ha quedado por poquito muchas veces y aparece esta oportunidad que es buena.