‘Chima’ Ruiz no permite preguntas y se disculpa por derrota de Tigres con Mazatlán

“El mérito es de los jugadores completamente, seguir creyendo en lo que estamos trabajando lamentablemente. Muchos partidos merecíamos mucho más y no se nos dio, venir a plantarse como se plantó ante un rival que es candidato al título, no tengo ninguna duda, hoy creo lo supimos maniatar, ofender no solo defender y el equipo se portó a la altura”, indicó Rubén Omar Romano.