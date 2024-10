"Lo vamos a valorar apenas, no han mandado ningún reporte, pero es considerable y los sabemos que es un jugador que pesa mucho en el equipo, que es trascendental y esperemos que podamos contar con él".

Sobre el r esto de los jugadores que se encuentran lesionados , entre ellos Javier 'Chicharito' Hernández , el estratega afirmó que aún no hay fecha para sus regresos, pero aseguró que en el cuadro rojiblanco se cuenta con una plantilla muy amplia para apoyarse.

"Estamos valorando, de verdad que también es mucha la plantilla y estamos esperando que nos den esa información para saber cuando los tenemos, no tengo la certeza de si es en una semana, en dos o en tres, pero han venido pasando lesiones musculares que son temas de metodología, temas de precaución con los jugadores y hasta ahorita tenemos un plantel vasto para poder apoyarnos".

"Claro que me deja muchísimo el Tuca y todos los entrenadores que tuve, y principalmente esa pasión esa agresividad de ver el futbol y te podría decir de otros técnicos, pero él me debuta y tengo muchas cosas que me dejó".