10 Querétaro, 20 puntos (recibe a Pachuca): Eliminado. No se juega nada en la última fecha ya que no puede jugar la Fase Final debido a que será último lugar de la tabla del cociente.

11 Santos, 19 puntos (visita a Cruz Azul). Si gana clasifica automáticamente. Aspira a recibir Repechaje en casa con el triunfo y derrotas de Cruz Azul y Atlas. Si empata, necesita que Monterrey o Atlas ganen y que Puebla no gane para estar en Repechaje.

12 Pumas, 18 puntos (visita a Monterrey): el triunfo le asegura Repechaje e, incluso, una combinación de resultados con derrotas de Cruz Azul, Atlas y Santos les permitiría recibir el partido en CU. Si empata, necesita que Puebla y/o San Luis no ganen para avanzar. Si pierde puede colarse siempre y cuando haya empate entre Puebla y Tijuana o si San Luis pierde.

13 Atlético de San Luis, 18 puntos (recibe al Atlas): depende de sí mismo para tener Repechaje y, al igual que Pumas, depende de una tediosa combinación de resultados para recibir el partido en casa. Jugará a vida o muerte con Atlas. El triunfo lo clasifica, el empate lo deja a merced de que Puebla empate o pierda ante Tijuana o que los Xolos no goleen, algo que los potosinos ya sabrán cuando salen a la cancha.

14 Puebla, 17 puntos (recibe a Tijuana): jugará partido de vida o muerte. El triunfo los pone casi en posición de avanzar y solamente espera que Santos, Pumas o San Luis no ganen. El empate lo deja casi fuera y tenddría que esperar derrota por goleada de Pumas o Atlético de San Luis. La derrota lo elimina.

15 Tijuana, 16 puntos (visita a Puebla): jugará partido de vida o muerte. El triunfo les clasifica siempre y cuando Pumas o Atlético de San Luis pierdan o alguno empate siempre y cuando los Xolos ganen por tres goles. El empate y la derrota les elimina. Busca también quedar arriba al menos de Mazatlán en la tabla de cociente. Puede evitar la multa si gana y pierden Juárez y los porteños.

16 Juárez, 15 puntos (recibe al América): necesita un milagro. Solo le sirve ganar a las Águilas por al menos dos goles y esperar derrotas de Pumas, San Luis y que Tijuana no gane por más de dos goles o que empate. Cualquier otro resultado elimina a los Bravos quienes aún así pelean por evitar multa en la tabla de cociente. Un triunfo les asegura evitarlo.

17 Necaxa, 14 puntos (visita a Toluca): Eliminado. No se juega nada.

18 Mazatlán, 7 puntos (visita a Chivas): Eliminado. Se juega todavía el evitar incluso el pagar multa por cociente, algo que pasará si gana y Juárez pierde. Puede quedar penúltimo del cociente si pierde y Tijuana gana.