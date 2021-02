Liga MX 'obliga' a Juan Escobar a mejorar su físico

“Llegué acá y me parecieron todos rápidos, todos fuertes, tuve que meterle al ‘gym’, hacer trabajo diferente, quedarme aquí después de los entrenamientos y así tratar de agarrar el nivel de acá. Ahora creo que ya estoy nivelando o estar mejor si es posible”, expresó en entrevista con la La Liga MX.

En esta etapa que lleva portando la camiseta celeste, Escobar ha anotado ya siete goles , pese a que no es su posición, ya que destacó que siempre se ha exigido ser de los mejores en sus equipos.

“Siempre fui un poco exigente conmigo, físicamente nunca quiero perder, en la pretemporada trato de ser el mejor siempre y creo que me ayuda eso me ayuda bastante, desde chico he tenido esa mentalidad”, indicó.