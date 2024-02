Cade Cowell debe demostrar que le interesa México, a decir de Jürgen Damm

“Sí se me hace un poco de que se ha formado en México cuando nunca estuvo acá, no nació acá y sobre todo lo ha dicho en entrevistas, que no tiene ninguna conexión con México y hace poco platicando ahí con gente del futbol, me comentaron que en una ocasión lo quisieron traer y que él dijo que no quería saber nada de México.