La Liga MX no tiene en el panorama el regreso del ascenso y descenso en el futbol de México, así como tampoco el aumento de clubes en los siguientes torneos.

"Mismas reglas, no vamos a modificar nada", fueron sus palabras sobre el tema de la vuelta del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

"No, vamos a ver que pasas en la Asamblea, pero no hay un cambio de reglas. Ya se verá en su momento, pero hoy no está planteado".