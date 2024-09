Entre semana, habrá partidos interesantes en todos los rincones, aunque el que llama más la atención es el América vs. Atlas en el Estadio Ciudad de los Deportes .

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8 DEL APERTURA 2024 DE LIGA MX

La actividad de la fecha 8 comienza el martes 17 con cinco partidos y terminará el miércoles 18 de septiembre con tres juegos. Cabe mencionar que previamente se jugó de forma adelantada el Tijuana vs. Santos, con triunfo para Xolos .

Realidades diferentes del Atlético de San Luis y Cruz Azul para este duelo y es que los potosinos vienen de perder y La Máquina volvió a ganar para seguir firme en el liderato del Apertura 2024 con 19 de 21 puntos posibles. Este partido que será el martes 17 de septiembre a las 7:00 pm del centro de México y a las 9:00 pm ET, 9:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Los Tuzos del Pachuca no caminan en el certamen y el puesto de Guillermo Almada comienza a ser cuestión de interrogantes previo a la visita de un Toluca que es segundo de la tabla con 17 puntos, por lo que hay 12 uindades entre uno y otro. Este partido es el martes 17 de septiembre a las 7:00 pm tiempo del centro de México y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

El cuadro de las Águilas del América tomó aire al ganarle a Chivas en el Clásico el pasado sábdo, pero ahora tendrá otra dura prueba ante un Atlas que ganó también y que tiene cinco puntos más que los azulcrema, 14 por 9. Este encuentro será el martes 17 de septiembre a las 7:00 pm tiempo del centro de México en Canal 5 y TUDN; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Los Gallos Blancos de Querétaron son uno de los dos equipos sin ganar, esto a pesar de mostrar buen futbol, pero los resultados no llegan para los de Mauro Gerk, ahora tendrán a Tigres que es tercero general con una línea ascendente bajo el mano de Veljko Paunovic y 16 puntos de diferencia entre uno y otro. El partido es este martes 17 de septiembre a las 9:00 pm tiempo del centro de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Partido entre necesitados y sobre todo para apagar focos rojos en los banquillos, Gustavo Lema y 'Chepo' de la Torre se juegan más que tres puntos, su puesto, en un enfrentamiento que solo tiene un punto de diferencia, 10 de la UNAM por 11 de La Franja. El partido es este martes 17 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en ViX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Chivas puede pensar que tiene presa fácil con León, un equipo que no ha ganado en el torneo, que solo sabe empatar y perder, por lo que es buen rival para olvidar la derrota ante América para el Guadalajara ante La Fiera que no asusta. El partido será este miércoles 18 de septiembre a las 7:05 pm del CT de México y a las 9:05 pm ET, 8:05 pm CT y 6:05 pm PT en Estados Unidos.