Liga MX América prepara limpia en su plantel al final del presente torneo El conjunto azulcrema empieza a definir su futuro más allá del presente semestre.

Video ¿Limpia en América? Esto es lo que se sabe

El Club América prepara una auténtica revolución al interior de su plantel y una vez que acabe su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Gibrán Araige, reportero de TUDN, dio a conocer en Insiders que los grandes cambios que se tienen contemplados en el equipo son en la plantilla, con varios jugadores que podrían salir de la institución.

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En los altos mandos se considera que la prioridad en los azulcrema será consolidar el plantel como prioridad, más allá de pensar en que haya cambios en directiva o en cuerpo técnico.

De esta forma, tanto André Jardine como la directiva tendrían un voto de confianza, ya que la lupa está centrada sobre todo para la plantilla, además de que se considera que esa dupla entre cuerpo técnico y directivos ha dado resultados.

América tuvo una encerrona en Coapa después de quedar eliminado de la Concacaf Champions Cup ante el Nashville en un torneo en el que se mencionó en más de una ocasión, era vital para el conjunto azulcrema en su deseo de trascender a nivel internacional.