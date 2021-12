Final de ida: León le remonta a Atlas en partidazo y con doblete de Ángel Mena

Diego Cocca había comentado en la rueda de prensa previa a la Final que no había recurrido a alguna ayuda para que sus jugadores no pensaran en ‘fantasmas’. Los Zorros mostraron una mentalidad fuerte en los primeros minutos del primer tiempo y advirtieron con un servicio peligroso por la izquierda de Luis Reyes y con una ocasión de Julio Furch que desaprovechó al no conectar adecuadamente el balón para que Camilo Vargas se lo quedara.