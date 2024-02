Lema aclara situación de Leo Suárez en Pumas: ¿por qué no es titular?

Gustavo Lema , director técnico de Pumas , descartó que Leo Suárez tenga algún problema física que le impida jugar los 90 minutos de un partido y, por el contrario, señala que él fue "afectado" en la decisión de no jugar desde el inicio ante Puebla .

Después del triunfo y goleada conseguida ante los Camoteros, Lema señaló que está contento con el rendimiento de Leo Suárez, si bien todo se basa en una decisión de él para alinearlo o no como titular.

"Él (Leo Suárez) fue uno de los afectados, estuvimos temprano en la mañana viendo quiénes podían estar en la banca, él fue uno de los afectados, se sintió bien, Licha también estaba afectado, Ulises no, el 'Chino' tampoco, hoy andábamos con inconvenientes, pero es el plantel, hoy lo importante es eso, dentro de lo que uno puede, debe estar más allá de mirar el partido y los rivales que vienen y la actualidad, te encuentras que planificas algo, tienes qué hacer cambios, insisto, es el plantel y el presente del equipo está claro que en el plantel aportan desde el lugar que les toca, deben estar a la altura y lo están demostrando".

"Esperemos, no nos hagamos problemas que todavía no tenemos, es un problema lindo, ojalá estén todos a disposición, los muchachos saben cómo es, jugará el que mejor está, o la formación que veo que se integra mejor, ahí no hay democracia, lo importante es que estén todos con las ganas que están, los que ganan partidos son los planteles, estamos todos ahí en ese sentido, tranquilos y expectantes de tener todos a disposición".