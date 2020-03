Las imperdibles anécdotas del 5 Copas con Nacho Trelles

“Me recuerda una anécdota con el señor Cañedo que fue aquí en León y me dijo que lo acompañara porque -no es posible que nuestro entrenador sea así-. Mira mi ropa, se hace un lado y le dijo: “ve lo que dice aquí en la etiqueta”, la camisa era de pura seda. Lo mismo con el pantalón e igual con sus tenis y calcetines… “¿Y tú?, puro -Made in México-” y al final el señor Cañedo me dijo –vámonos, se acabó la plática-“.