Liga MX Las críticas no afectan a Santiago Baños, directivo del América El presidente deportivo de las Águilas es consciente de las críticas a su persona, por malos resultados, es parte del trabajo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Santiago Baños y Gibrán Araige. Imagen TUDN.

A tres semanas de cumplir nueve años como presidente deportivo del América, Santiago Baños, sabe de las críticas a su persona porque los resultados no se le dan al equipo que dirige André Jardine.

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En entrevista exclusiva con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, Baños afronta las críticas porque es parte de su trabajo y no le afecta. “No lo tomo de forma personal, porque es parte del puesto, han criticado a los que han estado antes y seguramente criticarán a los que vengan, es la silla más caliente en el futbol mexicano y no le pongo mucha atención”, declaró el directivo.

El presidente deportivo destacó que se dedican más a trabajar, tratar de hacer un buen ambiente de trabajo, de estar con los jugadores, las necesidades del cuerpo técnico. “ Ha sido un torneo irregular y las críticas siempre van a estar, no me las tomo personal, ni me afectan”, aseguró.

No hay nada con Rayados: Baños

Santiago Baños fue claro al señalar que tiene contrato con América y está contento, aunque en ocasiones no depende del directivo las decisiones. “Sigo trabajando aquí y soy muy feliz, hasta el día que me digan, gracias por participar y estaré agradecido con la institución toda la vida”.