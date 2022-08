Nicolás Larcamón sobre los abucheos a Puebla: "Me parece ingratitud y falta de memoria"

"Me parece que no fue la totalidad del público, pero me parece una ingratitud o de una falta de memoria con un grupo que reencontró a toda una ciudad y un equipo que se brinda, es protagonista, hoy pateamos 22 veces al arco, no se alcanza el resultado. A mí me gusta sentirme orgulloso y pertenecer a donde el apoyo va más allá de un mal o un buen resultado, estará en mí determinar si es así como quiero estar y donde quiero estar", apuntó.