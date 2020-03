Kikín recordó el penal y el festejo a Oswaldo en la Final del Clausura 2004

A su vez, Oswaldo reveló que Fonseca tenía un problema en la clavícula y por eso no iba a jugar, por lo que considera que aquel gol fue un premio divino.

"Dios premia a quien hace esfuerzos extraordinarios, en esa final tú estabas lastimado de la clavícula, Hugo (Sánchez) no te quería dejar jugar y tú tuviste la gallardía de pedirle a que te dejara jugar, al final lo convenciste y tuviste un resultado extraordinario: ese torneo me tiraron ocho penales y atajé siete, increíble que la Final no paré ninguno", señaló.