"No es normal, es el segundo torneo de Lema. El torneo pasado quedó a un punto de igualar a Mohamed, calificó (a Liguilla). Claro (me parece increíble), entonces ya no tenemos ningún tipo de paciencia. ¿Cuánto tiempo le das a un técnico para ser campeón en un equipo grande? Desde mi punto de vista son cuatro torneos. Lema lleva dos y el torneo pasado los calificó.

"Empezaron bien el torneo, tuvieron una mala racha ahora y ya por eso, porque a lo mejor no conectó con la afición, no se me hace justo, cómo lo estás midiendo, qué querías, ¿que ahorita fuera de líder y el torneo pasado de subcampeón? ¿En qué jornada vamos? Para darle el ultimátum de tres partidos a mí no me parece".