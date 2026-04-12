Liga MX Keylor Navas explota y protagoniza bronca en el Pumas vs. Mazatlán El portero de Pumas se hizo de empujones Brian Rubio y se encaró con Dudu en la Jornada 14 de Liga MX.

Video Keylor Navas protagoniza pleito en el Pumas vs. Mazatlán

Keylor Navas explotó en el Pumas vs. Mazatlán y protagonizó un pleito contra Brian Rubio y Dudu durante el partido de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026.

Corría el minuto 57 cuando Keylor Navas salió a intentar cortar un centro de los Cañoneros que buscaba rematar Brian Rubio y terminó chocando con el portero costarricense.

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Navas sintió que el choque fue con mala intención y de inmediato se levantó para encarar y empujar con el cuerpo a Brian Rubio, pero el brasileño Dudu intervino para hacerse de palabras con el portero de Pumas.

Los jugadores de ambos equipos separaron a sus compañeros para evitar que el pleito fuera a mayores y continuara el partido.

La árbitra Katia Itzel se acercó a Keylor Navas y Brian Rubio para mostrarles la tarjeta amarilla, mientras que Dudu se fue en blanco.

Pumas terminó ganando el duelo con marcador de 3-1 gracias a los goles de Robert Morales (5’), Juninho (15’) y Guillermo Martínez (68’). Por Mazatlán descontó Josué Ovalle (36’).

Con la victoria este domingo, los Pumas de Efraín Juárez llegó a 27 puntos para escalar al cuarto puesto de la Liga MX y prácticamente asegurar su lugar en la Liguilla.