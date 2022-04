A espera de ser mexicano, Julio Furch acepta que quiere jugar con el Tri

“Porque México me ha dado muchísimo, me dio a mi hija, la mayor parte de mi carrera la he hecho en México, ya llevo más tiempo jugando en México que en Argentina así que me ha dado mucho a mí, a mi familia, a mi carrera y sería algo muy lindo poder representar a México y defender la camiseta, creo que sería un broche de oro para mi carrera y estamos en proceso ojalá se pueda cumplir”, externó en entrevista exclusiva con TUDN.