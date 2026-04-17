    Liga MX

    El 'Cata' Domínguez celebra 20 años de carrera jugando contra su hijo en el campo

    El defensor pidió permiso para jugar con la Sub-21 del Atlético de San Luis para poder jugar contra Pumas.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video El ‘Cata’ celebra 20 años de carrera jugando contra su hijo

    Julio César Domínguez celebró sus 20 años de carrera profesional con un emotivo enfrentamiento ante su hijo en el partido entre Atlético de San Luis y Pumas de la categoría sub-21 de la Liga MX.

    El ‘Cata’ solicitó un permiso para jugar con el equipo juvenil de los potosinos y así encontrarse en el campo ante su hijo que milita con el cuadro universitario.

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    Previo al enfrentamiento, el veterano defensa se acercó a su hijo para enfundarse en un largo abrazo donde aprovecharon para intercambiar algunas palabras.

    El 'Cata' ingresó como titular con el Atlético de San Luis, mientras que Julio César Dóminguez Castillejos arrancó el juego desde el banquillo y f ue hasta la segunda parte cuando ingresó al campo para enfrentarse en contra de su padre por algunos minutos.

    Tras el empate final a un gol entre potosinos y universitarios, el ‘Cata’ y su hijo volvieron a enfundarse en otro emotivo abrazo.

    Julio César Dóminguez Castillejos se desempeña como volante y juega con los Pumas desde la edad de los 11 años luego de no poder entrar a las fuerzas básicas de Cruz Azul donde su papá jugó por varios años.

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