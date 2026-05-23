Cruz Azul Jugadores de Cruz Azul conviven con aficionados previo a la Final vs. Pumas Este domingo en la cancha del Olímpico Universitario, La Máquina busca su décima estrella.

Video Así reaccionaron jugadores de Cruz Azul a la ‘serenata’ previo a la Final

El plantel de Cruz Azul respondió al llamado de su afición de cara a la Final de vuelta ante Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario con la décima estrella en mente.

Como ya es tradición, la afición se dio cita en el hotel de concentración de La Máquina para mostrar su apoyo y tener la esperanza de poder convivir con sus ídolos en un gesto de unión para afrontar el complicado juego del domingo por la noche.

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Como si se tratara de una verdadera fiesta, aficionados y jugadores convivieron en las afueras del hotel para tomarse fotos y compartir un momento íntimo luego de que el plantel de Joel Huiqui se tomara unos minutos para salir y corresponder el gesto de su afición.

Cabe resaltar que la afición de Cruz Azul ya había convivido con el plantel el sábado por la mañana en el entrenamiento a puerta abierta en las instalaciones de La Noria.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DE LIGA MX

Pumas recibe a Cruz Azul en C.U., donde La Máquina no pierde desde el Apertura 2021 cuando cayó en la Jornada 17 por 4-3; han sido cinco partidos desde entonces en los que los celestes no caen dentro de la Liga MX.