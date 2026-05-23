Final Pumas vs. Cruz Azul: Historial del Club Universidad tras igualar la ida en la Liga MX
La escuadra universitaria no tiene del todo a favor una estadística importante tras el duelo en Ciudad de los Deportes.
La Gran Final del Torneo Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul está por alcanzar su punto culminante y, con ello, se sabrá quién es el nuevo campeón para ocupar el lugar del Toluca en el futbol mexicano.
La escuadra auriazul ha ganado siete títulos en 14 finales disputadas dentro de la Liga MX, es decir, exactamente la mitad de chaces que tiene para lograr una estrella han acabado con un final feliz en El Pedregal.
De todas esas ocasiones, justamente en siete oportunidades, Pumas ha empatado en la ida de la Gran Final, tal y como ocurrió ahora ante Cruz Azul, ya que en Ciudad de los Deportes, el encuentro culminó con un marcador 0-0.
EL HISTORIAL DE PUMAS TRAS EMPATAR LA FINAL DE IDA EN LA LIGA MX
El historial cuando hay empate en la ida de la Gran Final para los dirigidos por Efraín Juárez no es del todo alentador. Incluso, hay un antecedente directo ante Cruz Azul que no le favorece a los auriazules.
PUMAS GANA LA FINAL Y ES CAMPEÓN
- Temporada 1976-77 vs. Universidad de Guadalajara: ida 0-0, vuelta 1-0
- Torneo Clausura 2004 vs. Chivas: ida 1-1, vuelta 0-0 (5-4 en penales)
- Torneo Clausura 2011 vs. Morelia: ida 1-1, vuelta 2-1
PUMAS PIERDE LA FINAL Y ES SUBCAMPEÓN
- Temporada 1978-79 vs. Cruz Azul: ida 0-0, vuelta 2-0
- Temporada 1984-85 vs. América: ida 1-1, vuelta 0-0, desempate 1-3*
- Torneo Apertura 2007 vs. Atlante: ida 0-0, vuelta 2-1
- Torneo Guard1anes 2020 vs. León: ida 1-1, vuelta 2-0
*Por reglamento, se jugó un tercer partido después de dos empates en los juegos de ida y vuelta.