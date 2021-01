Juan Reynoso: "Que se nos haga natural hasta ganar en volados"

"Hoy, más que confianza, todos tenemos que recuperar la memoria. Es un equipo con historia, la historia reciente no ha sido buena, pero tenemos la capacidad de volver a ponernos en los primeros planos, la tarea no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar".

"No (está enfermo), pero sí veo a todo el entorno de Cruz Azul con dudas. Hay que empezar a ganar, no pensando en el ansiado título. Creo que la tarea va en el día a día, en el minuto a minuto y que se nos haga natural hasta ganar en los volados. Si pensamos en el campeonato nos desgastamos, Dios quiera empezar a convencernos y el domingo tener una bonita muestra de eso".

"Yo recuerdo que cuando me toca venir al club, tenían 14 años sin ganar ningún torneo, no sólo en liga. Nosotros dijimos, nos vamos a quitar algo de presión y mentira porque el de Copa terminó siendo un detalle menor.

"En aquel momento no había la presión de hoy, no la locura y el monstruo que se ha convertido Cruz Azul. Esas anécdotas sirven, porque los jugadores somos de momentos, de apapachos, una levantada de gol nos hace mejor con un abrazo. Los mejores momentos de Cruz Azul como jugador que me tocaron fue cuando intentábamos ser una familia. Cuando fuimos familia logramos cosas".